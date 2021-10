El álbum de fotos de Tamara, la mujer de L-Gante y los secretos del perdón de la infidelidad

L-Gante se transformó en un fenómeno impresionante, irrumpió en la opinión pública con una fuerza inusitada y todo el mundo quiere conocer más detalles de su historia, de esos rasgos de lucha por un sueño y la concreción de esos anhelos con el éxito de su música.

Este joven que germinó en el conurbano bonaerense encontró en la pasión por las melodías un camino, que recorrió, que persiguió y logró llegarle a la gente con su arte. En todo el abordaje exhaustivo de su vida también brotaron detalles de su relación amorosa con Tamara Baéz, quien acaba de convertirse en mamá de Jamaica Valenzuela.

La joven se convirtió en noticia la semana pasada al saltar a sus redes sociales a denunciar una infidelidad de L-Gante, para lo que eligió una serie de textos extensos, en los que le prodigó fortísimas palabras. “Yo fui a tener a la bebé en un hospital, fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me das pena. Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima; no hay vuelta atrás acá”, posteó Tamara.

El cantante recogió esa acusación y optó por un mensaje un poco más encriptado, aunque la destinataria era su novia: “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”.

Desde ese punto se abrió todo un debate respecto al vínculo entre L-Gante y Tamara, ya que el propio músico dejó entrever su sensación de que se le acercó motivada en un interés económico y también para conseguir visibilidad y trascender en los medios.

En cuanto al origen del amor, en la mesa de Mirtha Legrand, Elián reveló que se remonta a la adolescencia: “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. A mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo".

Tras el escándalo que adquirió enorme magnitud, Tamara se dejó ver al lado de L-Gante en un recital que brindó recientemente en Lomas de Zamora, lo que ratificó que le perdonó la infidelidad y que apostó nuevamente por el sentimiento. No obstante, todavía no le devolvió el follow en Instagram.