El comentario descalificador de Mariano Iúdica hacia La China Suárez

Mariano Iúdica se metió de lleno en la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Durante la última emisión de Polémica en el bar, el conductor tomó su postura en el escándalo.

Recordemos que La China Suárez quedó vinculada como la tercera en discordia en el embrollo. A ella apuntó el misterioso mensaje que publicó Wanda el día sábado, el mismo que desencadenó la bomba.

Tras las repercusiones de lo sucedido, el conductor calificó con un duro comentario a la expareja de Benjamín Vicuña, al ver un video que subió la actriz a sus redes sociales hace algunos días. "La China postea una canción, que dice 'los dos en París'", comentó Iúdica. Rápidamente Amlaia Granata, que estaba invitada a la mesa, agregó: "Cuando dice París, hace un guiño a la cámara".

Sin vueltas, Iúdica comentó al respecto: "Es buscona", a lo que Granata agregó: "Chicos, ¡se lo está cantando al pibe! Aparte, el guiño es terrible. Es provocador y de mal gusto".

Cabe recordar que en las imágenes que subió la actriz, se la puede ver a la actriz cantando una particular parte de la letra de la canción "París". "Y me matan estas ganas de ir por ti, me imaginaba tu y yo en París", un mensaje que se torna algo sugerente teniendo en cuenta los acontecimientos que salieron a la luz en los últimos días.