Benjamín Vicuña publicó en sus redes un contundente mensaje para la China Suárez

La China Suárez fue la señalada por Wanda Nara como la responsable de su crisis matrimonial con Mauro Icardi. Fue este sábado al mediodía cuando la mediática publicó un fuerte mensaje, que con el correr de las horas se confirmó que iba dirigido a la actriz. "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", fue la frase que encendió la polémica.

Con el correr de los días, los mensajes agresivos destinados a La China fueron en aumento con cada nuevo detalle que fueron sumando los medios a la escandalosa separación del matrimonio. Al ver la cantidad de violentos mensajes, Benjamín Vicuña decidió salir a respaldar a su ex mujer. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", publicó en sus redes sociales en la madrugada de este martes.

Cabe recordar que el actor chileno confirmó su separación de Suárez hace dos meses. Pero, según lo que trascendió en las últimas horas, Vicuña habría estado al tanto del intercambio de mensajes entre la China y Mauro.

Fue Jorge Rial en su programa Argenzuela (Radio 10) del día lunes quien sumó al actor chileno como protagonista fundamental en esta historia, al ser la persona que le confirmó a Wanda las formas de vincularse que tendría su ex pareja. Además, el ex periodista de chimentos le adjudicó un categórico calificativo que habría utilizado para referirse a su ex pareja.

"Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña·, reveló Rial. "Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura", agregó el ex conductor de Intrusos.

"Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy puta’", reveló el periodista acerca del diálogo entre el actor chileno y la mediática.