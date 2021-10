100 argentinos dicen: por un insólito motivo, Darío Barassi amenazó con no salir al aire

"No voy a salir, osea tengo dudas", declaró Darío Barassi este viernes en el arranque de 100 argentinos dicen. Sorprendiendo a todos los televidentes, el conductor amagó con no salir al aire porque no estaba conforme con su look.

"Estoy con un look que no estoy seguro. Bueno voy, es muy fuerte eh. Te odio y te amo Gigi. Ahí se vio ¡Mirá lo que es esto!", expresó al presentarse en el estudio mayor de El Trece.

Una vez en escena, el conductor lució un elegante traje negro. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: una camisa con líneas que asemejaban trazos de pintura, todas en múltiples colores.

Culpando a su vestuarista por la camisa colorida que le eligió en esta oportunidad. "¿Camina o no camina? Yo tengo mis dudas pero si va, va ¿Por qué no hay ningún Barasito ahí, me pone nervioso. ¿Hoy es? ¿Hoy es? ¡Hoy es viernes!", comentó finalmente y comenzó el programa como todos los días.

Fiel a su estilo, ya no es ninguna novedad la forma que Barassi conduce su programa. Sus ocurrencias son festejadas en las redes sociales donde cuenta con un gran número de fanáticos, pero también de fuertes detractores que rechazan su particular estilo.