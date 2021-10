Durísimo cruce entre Carmen Barbieri y Coqui por las denuncias de maltrato en Cebollitas

En los últimos días se armó un gran escándalo en torno al supuesto maltrato recibido por parte de la producción a los actores de la tira juvenil Cebollitas. Fue el actor Juan Yacuzzi, quien interpretaba al personaje de Coqui, quien destapó el calvario que vivió el elenco hace 23 años. "Agarraron un cuartito de 4x4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos cómo diez horas encerrados. Antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron: ‘A partir de ahora, todos encerrados’", denunció el actor durante una entrevista con Mitre Live.

Tras las repercusiones de sus dichos, Carmen Barbieri, quien encabezaba el reparto de la novela, entrevistó a Yacuzzi en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) y se mostró indignada por las denuncias realizadas. "¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo mi amor?", lo prepoteó de entrada al actor de 40 años.

Sin dejarlo meter bocado, la actriz continuó. "¿Sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos y para nada pasaba eso. Es una mentira, una infamia espantosa", disparó Barbieri, visiblemente molesta.

"Me enoja, me fastidia, me angustia, porque yo nunca hubiese permitido que maltraten a un niño. Yo estaba siempre, era protagonista de cartel, estaba todo el día ahí", expresó, pidiendole disculpas por no haberlo dejarlo hablar. Finalmente, el actor pudo dar su versión de los hechos: "Me sorprende que nunca lo hayas visto, pero eso pasaba, nosotros estábamos muchas horas encerrados en un cuartito 4x4 con una sola ventanita, te lo puede decir cualquiera de los chicos y Dalma Maradona también".

La entrevista estuvo cargada de tensión y culminó con una fuerte pelea. "A los grandes los trataban de otra manera, había una diferencia abismal porque nosotros grabábamos veinte escenas por día, nos equivocábamos en algo y nos gritaban de una manera terrible. Te lo puedo decir porque yo lo viví y un montón de chicos con lo que hoy en día hablo también vivieron lo mismo", explicó.

Al escuchar que el actor continuaba en la misma postura, la conductora decidió dar por terminada la entrevista de forma abrupta: "Sigan ustedes porque yo con gente que inventa no hablo".