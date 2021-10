Marcela Tinayre le dio la razón a una filosa crítica que le hizo Edith Hermida a Juana Viale

Este jueves, Edith Hermida apareció en un móvil de Los ángeles de la mañana (El Trece) y disparó contra Juana Viale, minutos después, en el mismo programa, Marcela Tinayre curzó algunos de los conceptos sobre su hija que dio la panelista de Bendita (El Nueve), pero le dio la razón en una filosa crítica.

Recordemos que Hermida cuestionó en duros términos la falta de preparación de Juana para hacer un editorial político en televisión. Además, dijo que le daba impresión que a la actriz no le alcanzara el aire para terminar algunas frases

Por su parte, Marcela Tinayre señaló: “Me parece grave que diga esto Edith Hermida. Ella sabe lo que es conducir, estar sola, es muy difícil. Me parece bien que alguien joven opine de política. Te quedes o no sin aire lo importante es lo que decís. Está mirando el contorno y no lo profundo. Me parece bárbaro que diga lo que piensa, que es lo que piensa mucha gente”, expresó la conductora en defensa de su hija.

Sin embargo, Tinayre le dio la razón a Hermida en su otro cuestionamiento. “Que se queda sin aire sí. A mí a veces también me angustia y le digo: ‘Respirá’. Pero es una estructura de programa que es muy difícil salirte de eso”.