El picante ida y vuelta entre Mica Tinelli y una actriz de cine para adultos por Lisandro López

Micaela Tinelli se volvió tendencia en las redes luego que se filtrara un picante chat entre ella y Jazpincita, una actriz porno conocida por su contenido en OnlyFans. Todo comenzó cuando la rubia estaba respondiendo preguntas de sus seguidores y realizó una osada invitación para Lisandro Licha López, actual pareja de la hija de Marcelo Tinelli.

"Licha, a vos también te espero en mi cama bombón", publicó la actriz, arrobando al jugador, junto a una sugerente foto acostada en la cama. Tras descubrir el mensaje, Mica decidió no dejarlo pasar y le escribió varios mensajes privados que la rubia decidió compartir. "Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog*** al novio Licha López", escribió Jazpincita en su cuenta de Twitter junto a las capturas de su cruce en Instagram.

"Che, hermana. Ubicate", escribió la hermana de Cande Tinelli, a lo que Jazpincita le respondió: "Perdón, hagamos trío". "Que gansa", replicó Mica.

En otro momento del chat, la hija de Tinelli le comentó: "Las chicas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien". "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola", disparó la actriz.

"Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", escribió la empresaria. "¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No", le contestó. "No, pero te hacés la canchera", concluyó Mica.