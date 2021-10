Juana Viale lució un vestido que usó una famosa modelo hace dos décadas y estalló con un fuerte planteo

Este sábado, Juana Viale lució en La noche de Mirtha (eltrece) un vestido que usó una famosa modelo hace dos décadas. Además, la actriz y conductora estalló con un fuerte planteo en los primeros minutos de su programa.

Al ingresar al estudio, Juana impactó con un vestido de encaje bordado a mano en tono crema como base y destellos de de celeste y turquesa, con una faja de gasa y unas medias a tono. “Estoy muy sexy, muy en pelot...”, comentó la nieta de Mirtha Legrand, y luego explicó que esa prenda fue utilizada en el legendario desfile de moda en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1999. En esa oportunidad, la modelo Carolina Peleritti fue la encargada de usar el vestido que ahora recordó Viale.

Juana Viale y el vestido vintage que usó este sábado en La noche de Mirtha.

Por otro lado, la conductora se tomó un instante para manifestar su indignación por la media sanción en el Senado del Día Nacional del Kimchi. “Primero, y antes que nada, quiero felicitar a la Cámara de Senadores que el primer día que sesionó presencialmente, sesiona para que salga la ley del Día Nacional del Kimchi. ¿Estamos todos locos? ¿Qué está pasando?”, apuntó.

Luego, muy enojada Juana Viale agregó: “Es una demencia y lo tenía que decir porque no lo podía creer. Para casi todos los argentinos que no sabemos lo que es el Kimchi, es un plato nacional coreano... como no hay cosas importantes para sesionar y debatir, lo que se hace por unanimidad es darle media sanción al Día Nacional del Kimchi... Se hacen ridiculeces como estas”.