Omitió sus prendas desde la tina: Kylie Jenner voló la red al presumir su belleza en un baño de burbujas

La modelo y socialité, Kylie Jenner ha comenzado su año con muy buen pie, pues a menudo acapara las redes sociales al presumir su belleza con elocuente y cautivadoras publicaciones a través de la red social de la camarita. Kylie se ha convertido en una de las influencers más jóvenes, pues cuenta con 208 millones de seguidores en su Instagram, además es empresaria y cuenta con una línea de cosméticos muy prestigiosa "Kylie Cosmetics".

Con tan solo 23 años, Kylie Jenner es una de las mujeres estadounidenses más famosas, ha ganado popularidad gracias a su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", una serie familiar. Por su parte la joven empresaria debido a su controversial vida personal, es constantemente portada de los principales portales de noticias del mundo del espectáculo.

La hermana menor de las Kardashian, se encuentra disfrutando de unos días en compañía de su familia en un ambiente totalmente frío rodeado de nieve, pero aun así no deja de presumir sus encantos con atuendos cautivadores que dejan a todos sus seguidores suspirando su nombre.

Lo cierto es que, hace pocas horas Kylie sorprendió a todos sus fans al compartir en las historias de su cuenta oficial en Instagram una instantánea, donde se puede apreciar que de una forma muy osada se encuentra sumergida en un baño de burbujas, desde la comodidad de una tina.

Como era de esperarse una vez más Kylie Jenner levantó suspiro en las redes sociales, y dejó a más de uno alucinando con su belleza, pues para nadie es un secreto que la modelo posee una silueta impactante y a menudo presume de ella a través de la red social de la camarita con hipnotizantes publicaciones.