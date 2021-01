Hasta Wisin reaccionó al ver a Natti Natasha bailando de una manera hechizante con la chaqueta abierta

El año 2020 fue todo un éxito para la cantante dominicana Natti Natasha pues ha sumado éxitos a su carrera musical, gracias a su talento ha logrado escalar posiciones dentro de la industria, convirtiéndose en una de las artistas favoritas del género urbano.

A lo largo de su carrera Natti Natasha a contado con importantes colaboraciones musicales, que han logrado potenciar sus temas a otro nivel, pues no cabe duda que la intérprete del tema "Criminal" cuenta con un talento inigualable y una belleza hechizante, la combinación perfecta que le ha ayudado a acumular 27 millones de seguidores en la red social de la camarita.

Lo cierto es que, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista como es su nombre de pila, se apoderó de las redes sociales al compartir hace pocas horas un material en su cuenta oficial en Instagram, donde presume todo su talento en el remix de "NKB".

“Tenemo’to’lo’flow : Me ronca en las redes, pero te pones mal cuando me ves, Como mismo yo te lo hago n la cama también te lo hago en jet ,No hay sitio perfecto donde me dan ganas es que esSi haces lo correcto, puede que te llame otra vez”, este fue el mensaje con el que Natti acompañó su publicación, el mismo es parte de una de las estrofas del remix con Jon Z y Farruko.

Cabe destacar que en esta oportunidad la participación de Natti Natasha es todo un éxito, ya que la canción en parte fue dedicada a ella, y esta vez llegó el momento de responderle a Jon Z, con todo su flow reggaetonero.

Como era de esperarse ese material ha contado con el agrado de sus millones de seguidores, con tan solo horas de haberse compartido el vídeo en la plataforma de YouTube, el mismo ya cuenta con 489 reproducciones.