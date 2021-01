Indignada: Mica Tinelli estalló de furia contra todos en la red

En los últimos días, el aumento de casos de coronavirus en la Argentina no sólo ha alarmado al Gobierno, sino también a muchas figuras mediáticas que han expresado su preocupación en las redes. Una de ellas es Mica Tinelli, quien a través de una serie de videos en su cuenta de Instagram expresó su enojo.

"Un tema que me tiene bastante indignada. Estoy viendo el quilombo de las playas, de las fiestas clandestinas", expresó frente a las cámaras. "Claramente no sé qué medidas nuevas van a tomar, pero a mí hay algo que no me entra en la cabeza", indicó.

"Casi un año desde que empezó la pandemia, tuvimos un año de m****, y no entiendo cómo no aprendimos nada, no sirvió de nada todos estos meses para aprender, para aplicarlo ahora en las vacaciones, no me entra en la cabeza, estoy muy indignada", señaló.

"Que la gente que se va de vacaciones me parece perfecto, yo también me quiero ir y lo voy a hacer cuando pueda. Pero andate de vacaciones y respetá todos los protocolos que hay: el barbijo, la distancia social, no meterte en lugares donde estar todos amontonados", agregó.

"Irte de vacaciones me parece perfecto, pero no lo que estamos viendo de amontonarse en los lugares, de no respetar nada, eso es lo que me indigna...después de diez meses, me saca", concluyó furiosa.