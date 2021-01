Impactante: habló el médico que llamaron para atender a Maradona antes de morir

La temprana partida de Diego Maradona, hace poco más de un mes, conmocionó al mundo entero y también, generó un gran revuelo mediático. Desde que falleció, no ha pasado un día sin que salga a la luz material inédito de su vida. Ahora, fue el cirujano cardiovascular Yamil Ponce, quien hizo una revelación que dejó a más de uno impactado. Invitado a Todas las tardes, el programa que conduce Maju Lozano en El Nueve, para hablar del coronavirus terminó contando algo que nadie se lo esperaba.

"Va a ser la primera vez que lo cuente. Los periodistas me preguntaron si yo había conocido a Maradona o si alguna vez me llamaron para atenderlo y una semana antes del fallecimiento de Diego me llamaron, pero no del entorno fijo de Maradona. No era su familia", señaló.

"Una médica me dijo que necesitaban que vaya un médico a domicilio con todo su equipo porque necesitaba una atención. Me llamó la atención esto porque pensé ‘cómo puede ser, si tiene su médico personal y debe tener toda una internación domiciliaria’”, relató. “La médica me dijo ‘mirá, Yamil, quieren que vayas a domicilio’ porque yo tengo un equipo que hacemos atención en domicilio donde hacemos cirugía cardiovascular, cardiólogo, clínico y demás", explicó.

"Obviamente me dijeron que quería que yo vaya a domicilio. Se le pasó un presupuesto y me dijeron ‘no, mirá, ni ahí van a pagar eso’ y ‘tanto lío por un par de recetitas’”, contó. "Una amiga médica me dijo que era del grupo que lo cuidaba. Le dije a ella que no se meta en eso porque no creía que buscaran recetas de paracetamol", agregó.

"Obviamente me rehusé a hacer algo así con Maradona, ni con cualquier persona. Ahí uno puede sacar conclusiones de la atención que a lo mejor este ser humano tenía. No puedo juzgar qué o quién, pero no se lo desearía a ningún paciente que alguien por teléfono, sin conocer y sin atender me tire ‘tanto lio por unas recetitas’. Es feo”, aseguró.

“Yo no digo que haya sido a propósito. No conozco al médico de Maradona y quizás lo haya amado e idolatrado, pero evidentemente faltaban ciertas cosas”, cerró haciendo referencia a Leopoldo Luque.