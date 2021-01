Se olvidó la ropa interior: la ex de Luis Miguel se llevó todos los suspiros

La actriz y cantante mexicana de 45 años, Aracely Arámbula, suele deleitar a su gran cantidad de seguidores en las comunidades virtuales con su impactante belleza.

Hace unas horas, Aracely compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda con un filtro blanco y negro posando sin ninguna vestimenta.

“Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR ✨ #MiArafamiliabella Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza.” Inició Arámbula con su extenso mensaje que eligió para acompañar su pic.

“No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello.” continuó Aracely Arámbula.

“Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice ✨🙏🏻✨. Les comparto mi primera foto del año con todo el Am♥️r y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO 🙏🏻😘 un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto #Usantanaphotobook ✨🙏🏻✨😘 QUE EL REFLEJO DE SU CORAZÓN SEA EL RESULTADO DE SUS ACTOS ...!!!” finalizó la ex esposa de Luis Miguel con su texto.