Filtran imágenes de Guillermo Coppola en una fiesta, justo antes de contar que tiene Covid-19

Guillermo Coppola contó este lunes que dio positivo en el testeo de coronavirus, y este martes en diálogo con Nosotros a la mañana, el ex manaager de Diego Maradona se refirió a las escandalosas imágenes que circularon de él participando de una multitudinaria fiesta con cerca de 500 personas en Mar del Plata.

"Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a la familia", manifestó Coppola en el magazine matutino.

Luego, en Los ángeles de la mañana, contaron que el empresario habría expuesto -sin saberlo- a cientos de personas al contagio de Covid-19. "Aparentemente habría habido algo así como 500 personas y, acto seguido, Covid positivo para Guillermo. "Me encanta, Guillote te vende cualquier buzón y le creés, porque es tan simpático", expresó Ángel de Brito.

Y luego, de compartir un audio de Coppola, el conductor de LAM agregó: "Ya había estado hace unos 15, 20 días en otra fiesta, ahí tenemos las fotos, una fiesta en el Tigre en Nordelta. Como se ve, para aquellos que conocen el barrio claramente es Nordelta, y había estado en un cumpleaños. Yo le pregunté ese día a Guillermo y me dijo que había estado un ratito porque fue a saludar a uno que cumplía años, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahora le toca el Covid".