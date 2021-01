En blanco y negro, sin ropa interior: la foto de Selena Gómez de la que todos hablan

La actriz, productora de televisión y cantante Selena Gómez comenzó su carrera desde que era una niña, participando en diferentes series de Disney Channel, con las cuales se dio a conocer a nivel mundial.

Los éxitos de la joven de 28 años, están en ascenso, ya que luego del lanzamiento de su disco Selena, también lanzó una línea de maquillaje, la cual lleva por nombre "Rare Beauty", en la misma destacan las sombras, los labiales, el rubor, entre otros.

Durante los últimos meses Selena Gómez ha sido vinculada sentimentalmente con jugador de la NBA, Jimmy Butler, hasta los momentos la intérprete del tema “Love You Like a Love Song” no se ha manifestado al respecto.

Selena posee una silueta impactante y una belleza incomparable, dos grandes cualidades que la han ayudado a incrementar su número de fans, hasta los momentos acumula 201 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram, a los cuales suele tener entretenidos con cautivadoras y elocuentes publicaciones.

Lo cierto es que, la osada fotografía que se llevó todos los suspiros de sus millones de seguidores, la misma fue compartida por una de las tantas fandom que Selena Gómez posee en Instagram.

Concretamente, se puede apreciar que Selena omitió su ropa y posó frente a las cámaras de una manera cautivadora, acaparando así la atención de su extensa lista de seguidores. Sin duda cuenta con un aspecto físico envídiale, y en cada foto la cantante se ve totalmente auténtica e interesante.

Rápidamente la fotografía se hizo viral y contó con el agrado de todos sus seguidores, quienes sin pensarlo hicieron likes a la publicación y dejaron cientos de comentarios que halaga la belleza de Gómez.