Sin ropa frente al espejo: la foto de Selena Gómez que arrasó en Instagram

La cantante y actriz, Selena Gómez, gracias a su talento y simpatía se ha ganado el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo, hoy en día es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

Durante las últimas semanas Selena Gómez ha sido vinculada sentimentalmente con jugador de la NBA, Jimmy Butler, cerrando así su ciclo con Justin Bieber, hasta los momentos la intérprete del tema “Love You Like a Love Song” no se ha manifestado al respecto.

Durante el año pasado su carrera se ha visto potenciada y su música se encuentra entre los temas más escuchados del momento, esto se debe a que la cantante de 28 años, cuenta con una voz angelical.

Lo cierto es que, recientemente un fan page dedicado a la vida del artista compartió en Instagram una instantánea que se llevó todos los aplausos, en la misma se puede apreciar el tonificado cuerpo que posee Gómez reflejado en el espejo.

La fotografia de la intérprete del tema “Feel Me”, circuló con mucha fuerza en las redes sociales y se llenó de manera inmediata de likes y comentarios que elogian la belleza de la cantante.