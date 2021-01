Susana Giménez sorprendió con una producción de fotos en traje de baño

Susana Giménez es una de las figuras argentinas que no se muestra muy activa en las redes sociales. Sin embargo, cuando sube nuevo material genera tal revuelo que todos terminan hablando de ella. Los dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram enloquecen y llenan sus publicaciones de likes y comentarios en pocos segundos.

Ahora, la diva de los teléfonos sorprendió a todos al posar frente a la cámara en traje de baño junto a su adorada perra Rita. "Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero...", escribió la blonda. "Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'. ¡Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)", agregó Susana junto a varios emoticones llorando de la risa.

La publicación cosechó miles de 'me gusta' y todo tipo de comentarios. Entre ellos los de Zaira Nara, Ángel de Brito, Natalia Oreiro y Claudia Fernández, entre muchos más. "Su majestad", "Estás hermosa", "Diosa", "Quiero llegar a tu edad así", "Después de todo solo hay una sola mujer", "Reina", "Estás divina", son algunos de los halagos que se alcanzan a leer.

Algunos internautas criticaron las fotografías por considerar que estaban "excedidas de edición". "Le pasaron la plancha con el Photoshop", "La perra no te reconoce por tanto Photoshop", "Bueno con menos arreglo las fotos estaría bien. No está bien ser tan artificial", redactaron.

Frente a las críticas, otros usuarios salieron a defenderla. "¿Y si mejor en vez de criticarla pasan de largo? Digo, es su Instagram y si le quiere poner 100 filtros o ediciones a la foto está en todo su derecho. Lo principal está adentro, no se ve. Manejen su bici, envidiosos", puso los puntos una fanática.