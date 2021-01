Lo confesó: el motivo por el cual Flor Vigna no será parte de MasterChef 2

Una de las grandes revelaciones de la primera temporada de MasterChef Celebrity fue Flor Vigna. La joven se desempeñó como la host digital del programa y se encargó de enseñarle a los televidentes la verdadera cocina del ciclo. En las redes sociales mostró todo el detrás de cámara y tuvo entrevistas exclusivas con cada uno de los famosos que pasaron por la exitosa competencia culinaria.

Recientemente se supo que no será parte de la segunda entrega que, si todo sale bien, saldrá al aire los primeros días de marzo. La producción ya comenzó con algunas grabaciones del reality y hasta el momento, falta conocer sólo a cuatro de los participantes que se enfrentarán por el gran premio.

El lugar de Vigna será ocupado por Federico Bal en esta segunda salida del ciclo. "Lo concreto es que tengo la mejor relación con la gente de Telefe y seguramente habrá nuevos proyectos en común. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo", reveló la joven a Teleshow.

"Hace mucho que no me tomó un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2", confesó. "Alquilamos una casa con amigos. Y voy a empezar a estudiar música, que es algo que me gusta mucho. A veces da vértigo parar un poco, pero tomé la decisión de hacer una pausa para arrancar marzo con todo", señaló.

Hasta el momento ya se sabe que quienes tienen ya firmado el contrato para participar del reality son: Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera y Sol Pérez.