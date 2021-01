Las actrices del mundo que más cobran, además de Emily Blunt y Angelina Jolie

La producción audiovisual sigue creciendo más allá de los límites del cine. Las propuestas producidas para el streaming vinieron a sumar fuerza a un escenario ya prometedor. Y, por eso, entre películas y series la industria no para de crecer y diversificarse, pese a las circunstancias.

En este contexto ya hay varias actrices que cobran ingresos millonarios y lograron amasar una fortuna en poco tiempo, incluso facturando sumas exorbitantes en plena crisis sanitaria mundial durante el 2020.

Muchas ni siquiera protagonizaron un éxito contundente en Hollywood, sino que su salario proviene del boom de las series. Es justamente lo que ocurre en el caso de la bella actriz que lidera el ranking dado a conocer por la prestigiosa publicación Forbes, teniendo en cuenta el período entre el 1 de junio de 2019 y mayo de 2020: Sofía Vergara.

Así, la actriz colombiana popularmente conocida por su rol como Gloria en “Modern Family“, lidera la lista con un ingreso de 43 millones de dólares (lo que equivale a 35,4 millones de euros).

¿Netflix es el nuevo Hollywood?

Quizás estos nuevos nombres ligados a la pantalla chica que aparecen en el tradicional ranking, que se hace todos los años, se debe a que los estrenos en las grandes salas se vieron retrasados por la pandemia.

Así, cobraron fuerza las propuestas de productos audiovisuales para consumir en casa.

De hecho, el total de lo analizado por la revista arroja que las diez actrices mejores pagas ganaron un total de 254 millones de dólares (209, 3 millones de euros).

Esta cifra, aunque comparada con el mismo período del año anterior representa una reducción del 20%, también dispara la interesante conclusión de que salvo Angelina Jolie y Emily Blunt, son todas actrices cuyas ganancias provienen de la televisión o el streaming.

Y más aún: hay una figura que suele estar incluida en este ranking cada año y en este, brilla por su ausencia: Scarlett Johansson. La blonda actriz de “Perdidos en Tokio“, “Viuda Negra“ y “Capitana Marvel“ no entra ni en las diez primeras. Llama la atención ya que en el período anterior ocupaba el podio con una ganancia de 56 millones de dólares (46,15 millones de euros).

Brecha salarial

La diferencia de ingresos por un trabajo similar entre hombres y mujeres siempre es interesante para analizar.

De a poco, parece que estos márgenes que perjudican siempre a la mujer, comienzan a equipararse lentamente. Es el caso de Gael Gadot que cobra igual en “Red Notice“ que sus compañeros: Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Todos ganan 20 millones de dólares (16,4 millones de euros).

Un repaso por las actrices mejor pagas

1- Sofia Vergara. Luego de la temporada final de la serie “Modern Family“ fue jurado de “America's Got Talent“. Su rostro se ha vuelto mundialmente conocido y genera ingresos entre patrocinios, licencias y su propia marca de jeans vendida en Walmart, además de una colección de muebles en la cadena Rooms To Go. Así, este año la intérprete colombiana facturó 43 millones de dólares (35,4 millones de euros).

2- Angelina Jolie. En su caso generó el dinero de la forma tradicional: en la industria del cine. Ganó 35,5 millones de dólares (29,2 millones de euros) y sus éxitos fueron “The Eternals“, la película de Marvel que tiene planificado estrenarse este año y costó un presupuesto de 200 millones de dólares.

3- Gael Gadot. La actriz israelí tuvo un gran año pese a la pandemia. Sus ganancias fueron de 31,5 millones de dólares (25, 9 millones de euros) y esto se debió no sólo a su paga por ser “Wonder Woman“ sino también a los 20 millones de dólares (16,4 millones de euros) que Netflix le pagó por su papel en la película “Red Notice“.

4- Melissa McCarthy. La carismática actriz estadounidense protagonizó en 2020 la película de HBO “Superintelligence“, además de la serie “God's Favorite Idiot“ de Netflix, que le significaron ingresos por 25 millones de dólares (20,6 millones de euros). Como si fuera poco, entre otras participaciones que seguirán beneficiando sus arcas, será la malvada Úrsula en una versión de “La Sirenita“, de la que se desconoce fecha de estreno.

5- Meryl Streep. La prestigiosa actriz facturó 24 millones de dólares (19,8 millones de euros) por su rol en la comedia “Let Them All Talk“ y por papel en el musical “The Prom“, además del renombrado remake del clásico “Mujercitas“.

6- Emily Blunt. Entre “A Quiet Place“ y el film de Disney “Jungle Cruise“ su ganancia llega a los 22,5 millones de dólares (18,5 millones de euros).

7- Nicole Kidman. Otro año de éxitos para la habitué de esta lista, la actriz y productora australiana que facturó, esta vez, 22 millones de dólares (18,13 millones de euros) en 2020. Todo gracias a la suma que consiguió por su interpretación en la serie “The Undoing“ de HBO -donde recaudó 6 millones de dólares (4,95 millones de euros)- que sumó a su sueldo en “The Prom“.

8- Ellen Pompeo. “Grey 's Anatomy“, la serie de ABC, es su fuente principal de ingresos ya que allí es actriz y productora. Cada capítulo le deja 575 mil dólares (474 mil euros) y además, tiene por contrato un bono millonario por exclusividad. Sus ganancias en el año que pasó fueron de 19 millones de dólares (15,6 millones de euros).