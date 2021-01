Transparente: la ex de Luis Miguel enseña atributos y deja poco a la imaginación

La modelo y corista estadounidense de 22 años, Mollie Gould, continúa deleitando con su impactante belleza a sus followers con cada uno de sus posteos en las redes sociales. La ex novia de Luis Miguel es una especialista en elevar la temperatura con sus distintos looks y rutinas de ejercicio físicos.

Hace unas horas, Mollie compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la guapa blonda desplegando toda su belleza ante la cámara. La ex pareja del “Sol de México” aparece posando de frente con una pared de color blanca y negra de fondo luciendo una chaqueta con cierre frontal de color negro, un marcado make up, una coleta en su largo cabello dorado.

“Alma vieja con ojos jóvenes, un corazón antiguo y una mente hermosa ... 🌹 ¿Cuál es tu libro favorito para leer? #modelo # bailarina #artista #foto #feliz #saludable #gracias” fue el sencillo texto que eligió de epígrafe Mollie Gould apara acompañar su reciente y bella postal en la red de la camarita.

“Ahora no me puedo dormir🤣”, “Isabel Allende me gusta mucho!”, “Wow !!! 💥💥💥💥💥💥💥 Guapísima”! y “¡Haz una sesión de preguntas y respuestas en Youtube! :)” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la ex pareja de Luis Miguel en su publicación.

Este posteo que tiene como principal protagonista a Gould rápidamente se llenó de likes superando la barrera de los mil corazones en tan solo unas horas. Sin dudas la también bailarina norteamericana es una de las celebridades preferidas del público en las comunidades virtuales.