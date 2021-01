El emotivo mensaje de Natalia Oreiro para su hijo que conmovió a todos

Natalia Oreiro es una de las artistas más queridas a nivel mundial. A pesar de su gran popularidad, la cantante y actriz uruguaya, se resistía, hasta hace poco tiempo, a sumergirse en el mundo de las redes sociales. Algunos meses atrás, irrumpió en Instagram y rápidamente la empezaron a seguir miles y miles de fanáticos. Hoy cuenta con casi un millón de seguidores.

Allí se dedica a compartir parte de sus trabajos, su vida diaria y hermosas postales junto a su familia. Las publicaciones se llenan en segundos de likes y comentarios. Cada vez que da señales de vida en la web genera un gran revuelo.

En las últimas horas, Oreiro le dedicó un emotivo posteo a su hijo Atahualpa con imágenes inéditas por motivo del festejo de su noveno cumpleaños. "Un día como hoy hace 9 años me elegiste como mamá y mi mundo se iluminó.⁣ Tu dulzura, sensibilidad, humor y compañerismo me emocionan. Me enseñás a disfrutar de lo simple, ⁣de lo verdadero, del 'vientito en la cara'", redactó la intérprete de 'Tu veneno'.

"Deseo que este planeta al que llegaste sea lo sano que merecés y que sigas sonriendo siempre al despertar porque tu risa contagia magia.⁣ Feliz vida al sentido de la mía", cerró su tierno mensaje que conmovió a miles de internautas.

Muchas figuras del espectáculo dieron el visto bueno al posteo. "Que belleza Ata por favor. Felicidades a ambos (vos por cumplir 9 años de ser mamá)", escribió Mónica Ayos. "Amor del bueno", redactó Rodrigo Lussich. "Hermosos", comentó Marley. "Feliz cumple. Qué fotos", escribió Facundo Arana. También se alcanzan a leer mensajes de Franco Torchia, Joaquín Furriel, Gastón Pauls y Nancy Dupláa, entre otros más.