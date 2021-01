"Hay una obsesión con la mujer trans": el contundente mensaje de Flor de la V

Si bien hoy a Flor de la V se la ve muy relajada y feliz junto a su marido y sus hijos en la playa, en el pasado no todo fue color de rosas. Más de una vez se sintió observada y juzgada por su cuerpo. Por ello, la actriz aprovechó sus redes sociales para reflexionar y dejar un contundente mensaje a sus seguidores de Instagram.

"Para mí, el pasillo de la carpa fue durante años mi peor pesadilla, para muchas mujeres lo sigue siendo. Muchas chicas se preocupan por algunas estrías o un poco de celulitis: imagínense cómo se sentirían ustedes si todas las miradas fueran constantemente a sus genitales. Muches tienen una obsesión con la entrepierna de las mujeres trans. ¡Sí! La idea fija… si se nota algo, si estamos operadas, ¿cómo hacen? ¿Por qué preocupa tanto eso?", escribió.

"Para todes les interesades, les cuento, se llama truquín o trucar. Y sí, puede ser doloroso. Las mujeres trans lo hacemos por legítima defensa, si no cumplimos con los estándares cis-normativos de la femineidad, somos castigadas. ¡Tenemos que empezar a generar mejores maneras de pensar y actuar el género!", señaló.

"Hoy vivo y disfruto de mi cuerpo con plenitud, ya no soy esclava de la mirada de otres. El mejor cuerpo no es aquel que vemos en revistas, sino el que portan quienes viven su existencia gozando, sintiendo y tomando decisiones que no dependan (tanto) de la mirada ajena", continuó.

"Lo importante es que si queremos un mundo más amoroso y empático, trabajemos para que la multiplicidad (y no la homogeneidad) del cuerpos sea lo asumido como norma", concluyó junto al hashtag de Ley Integral Trans.