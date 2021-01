Alex Rodríguez se impactó ante el talento de su prometida JLo y se lo demostró de esta manera

Jennifer López y Alex Rodríguez se han convertido en una de las parejas más queridas dentro del mundo del espectáculo, pues a menudo se mantienen muy activos a través de redes sociales apoyándose en cada uno de sus proyectos, por otra parte en cada postal que comparten se puede ver como desbordan amor.

Cabe destacar destacar que Jennifer y Alex se conocieron desde el 2004 en un juego de los Yankees, cuando ambos estaban casados ella con Marc Anthony él con Cynthia Scurtis, en una ocasión JLo indicó que desde ese momento quedó impactada al ver a Rodríguez, lo cierto es que, en el 2017 coincidieron en un restaurante de Los Ángeles, California con un amigo en común, desde allí quedaron flechados y comenzó su historia de amor.

Hace pocos días Álex Rodríguez compartió en su cuenta oficial en Instagram, una instantánea con una dedicatoria hacia su prometida, donde expresa todo el orgullo y la admiración que siente hacia ella, sin duda hace una pareja muy hermosa y este mensaje ha logrado robarse el corazón de sus millones de seguidores.

Estas fueron las palabras de Arod dedicadas a su prometida “No puedo dejar de pensar en el miércoles y en la actuación de Jen en # Inauguration2021. 🇺🇸.” El ex beisbolista agregó, “Fue un momento tan icónico, uno que nunca olvidaré. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ella y lo privilegiado que me sentí solo por estar presente. Realmente fue impresionante y muy patriótico”.

Alex finalizó su dedicatoria de esta manera, “En el vuelo a casa, me mostró su hoja de letras y la importancia de su actuación realmente comenzó a asimilar. ¿Puedes creer que fue la primera persona en cantar en español en un evento inaugural? Otro logro histórico e innovador para una de las personas más talentosas y motivadas que el mundo haya visto. #Orgulloso #Macha”.