Una foto causa furor por el increíble parecido de una hija de Angelina Jolie con la actriz

La revista Hello! compartió la imagen de una joven Angelina Jolie con 16 años y sorprendió la semejanza de la actriz con su hija Vivienne.

Jolie reparte su tiempo entre la actuación, acciones sociales y la maternidad de sus seis hijos. Si bien la actriz norteamericana no tiene problema en mostrar a su familia, fue una publicación ajena la que reveló el inconfundible parecido con su hija Vivienne.

Luego de debutar en el cine en la película "Lookin 'to Get Out" (1982), de la mano de su padre Jon Voight, Angelina comenzó una larga carrera. Combinó la actuación con la publicidad, y una de las tantas fotografías que le tomaron hace dos décadas hoy sorprende por la semejanza con su hija de 12 años.

Crédito: Hello! magazine

Las fotos datan de 1991, cuando aún estaba dando sus primeros pasos en el camino a convertirse en una estrella de Hollywood. Con poco maquillaje, prácticamente a cara lavada, la actriz mostraba los mismos rasgos que Vivienne, la melliza de su otro hijo Knox.

Recordemos que junto a Brad Pitt, Jolie formó una gran familia con seis niños: Maddox Chivanne (2001), Zahara Marley (2005), los mellizos Knox Leon y Vivienne March (2008), Pax Thien (2003) y Shiloh (2006).