Tras decir que engordó Candelaria Tinelli subió una foto en ropa interior e hizo un comentario polémico

Hace algunos años, Candelaria Tinelli se animó a contar que había sufrido anorexia y bulimia, pero que logró salir gracias al apoyo de su familia. Días atrás publicó un descargo en sus historias de Instagram donde contaba que había subido unos kilos y hoy se mostró en ropa interior e hizo un comentario que generó preocupación.

En 2017 la cantante reveló que sufrió anorexia y bulimia, pero que ya estaba recuperada. “Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá”, había expresado en ese momento.

A mediados de diciembre de 2020, un mensaje que publicó en sus redes sociales alarmó a quienes conocen su historia y lo que ha padecido: "Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos", dijo Candelaria.

Y continuó: "Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy más frágil. Y si, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humana como vos, y que si, hay cosas que me afectan. Cuiden el contenido que suben".

Pero hoy, en contradicción con sus propias palabras, subió una foto en la que se muestra ropa interior (en la parte superior) y comentó con el emoticón de un cerdo. En la foto se la ve realmente muy delgada, por lo que algunas seguidoras se lo tomaron a risa y otras no tanto.

"Amiga si sos cerdo yo soy el campo entero", le dijo una. "Pone un chanchito ni un gramo de grasa tiene", comentó otra. "Si vos sos cerdo, qué nos queda a nosotras", son sólo algunos de los cientos de mensajes que recibió la hija de Marcelo Tinelli en su post.

Recordemos que Candelaria acaba de llegar de sus vacaciones y el martes comentó: "A los que me dicen que me ven más musculosa, más más potente: subí de peso unos kilos, que a veces subo y a veces bajo. No me molesta para nada decirlo". "Creo que le prestan mucha atención a eso", recriminó.

Este es el video: