JLo enseña de más y se lleva todas las miradas

Durante su carrera Jennifer López ha demostrado que es una mujer muy talentosa, pues cuenta con una carrera totalmente intachable, llena de éxitos que le han dado la vuelta al mundo, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes del momento, ya que en todo lo que se propone logra triunfar, como prueba de ello es su nuevo proyecto la línea de cosméticos “JLo Beauty”

Los últimos días la diva del Bronx sea mantenido muy activa a través de las redes sociales promocionando cada uno de los productos de su en línea de cosméticos y el día de ayer es tuya misma entregando y autografiando cada uno de sus productos, de esa manera logró cautivar a millones de sus fans en las imágenes se puede apreciar la simpatía y sencillez de esta artista.

Sin duda este 2021 promete mucho para la intérprete del tema "el anillo" pues inició el año con lanzamiento de su línea de cosméticos luego acaparó la atención de todos con el video de “InTheMorning” seguidamente cautivo a todos sus fans al protagonizar la portada de la revista Elle USA, finalmente dio un adelanto de su nuevo proyecto como Coach Family de la mano de CoachIt Forward uñas sucias enviar mensajes gratis de optimismo en la vida personal la comunidad y del mundo.

Durante los últimos días han estado circulando unas imágenes de la diva del Bronx, la mismas fueron publicadas Instagram por una fan page dedicada a la vida de la cantante en el material se puede apreciar qué la prometida de Alex Rodríguez presumen un atuendo en color azul marino compuesto por un mini short que dejó poco a la imaginación dejando en evidencia las tonificadas y esbeltas piernas de la intérprete del tema “If you had my love”.

Cómo era de esperarse ese material rápidamente causó sensación a través de redes sociales y millones de sus seguidores se manifestaron dando like y dejando cientos de comentarios que elogian la belleza y la simpatía de la ex esposa de Marc Anthony.