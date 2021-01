Tras su salida de MasterChef, el nuevo destino de Sofía Pachano en la TV

Los fanáticos de MasterChef Celebrity quedaron sorprendidos con la última decisión que tomó el jurado del ciclo sobre quién debía abandonar la competencia. Una de las participantes que, desde el inicio del programa perfilaba a ser la gran ganadora no cumplió con las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis y quedó afuera. Para tristeza de muchos fue Sofía Pachano debió salir por la puerta grande del estudio de Telefe a pasos de la final.

“Le diste un brillo a este programa como pocas participantes. Por tus ganas, tu vuelo, tu conocimiento, tu pasión y respeto a la cocina. Sos todo, Sofi. Te felicito”, expresó el conductor frente a las cámaras cuando dieron a conocer la noticia.

“Me da mucha bronca no haber hecho algo seguro, pero nada, las cosas pasan algo”, se lamentó la cocinera que preparó un flan de dulce de leche y una mousse de palta y chocolate que no fue del agrado del jurado.

Damián Betular fue uno de los que se conmovió con la partida de la actriz y le dedicó unas tiernas palabras. “Siempre decimos que la cocina es un acto de amor, a lo largo de la competencia pudiste mostrar ese sentimiento. En mi memoria me va a quedar el homenaje que le hiciste a tu papá, y esa es la pureza de este acto que es cocinar”, expresó.

Al parecer, el paso de Sofía por la pantalla chica no pasó desapercibido para muchos y tras su salida del reality, hay fuertes rumores que aseguran que la joven fue contactada por la TV Pública para sumarse a Cocineros Argentinos.