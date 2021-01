¿Está arreglado Masterchef? La imagen que levantó sospechas

Claudia Villafañe abandonó su perfil bajo en los medios y se animó a participar en Masterchef Celebrity, el reality conducido por Santiago del Moro por Telefe. La ex esposa de Diego Maradona se convirtió rápidamente en una de las revelaciones del reality de cocina y se transformó en una de las tres finalistas del certamen.

Ahora, en plena instancia final del ciclo, se generó una polémica a raíz de una foto que publicaron en Twitter. En las imágenes se la puede ver a Sofía Pachano en primer plano desde el balcón del estudio. De fondo, Claudia cocinando rodeada por tres personas.

"Los de MasterChef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia, jajaja. Ya llegaron a la final y dijeron: ‘A la mie... que parezca real", escribió @_julieme en la red social.

El tuit provocó debate y polémica entre los seguidores del reality y acrecentó los rumores de que los participantes reciben ayuda de profesionales. "Ya dije...q la van a dar de ganadora a la villafañe....es una estafa lo que hacen", opinó una usuaria. "Me arriesgare a quedar como una fanatica loca de Masterchef pero la realidad es que tienen cocineros que los ayudan! Algunos ex participantes del gran premio de la cocina. Aldana Rial. Un gusto", señaló otra persona. "Pueden tener asistentes o no, ese no es el problema... El problema o la burla, es q elijan a dedo a la sra. Villafañe de ganadora cuando se cae de Maduro q en realidad se lo merece otro", cuestionó otra seguidora.