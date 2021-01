La insólita decisión que tomó el hijo de Alberto Fernández en su Instagram

Estanislao Fernández se sumó a la moda centennials de eliminar todas sus fotos de Instagram. El hijo del presidente Alberto Fernández, borró todas sus posteos y llamó la atención de sus más 400 mil seguidores, ya que el joven es muy activo en las redes sociales donde es conocido como Dyhzy.

Su cuenta oficial estaba repleta de fotos y videos donde podíamos ver el día a día su particular estilo de vida. Cosplays, personificaciones drag queen, arte, música, salidas con amigos y mucho más. Sin embargo, el joven le puso fin a todos esos recuerdos y solamente dejó las últimas dos publicaciones que posteó hace días.

"Y ahora flotadores", escribió Dyhzy en una de las publicaciones que ya superó los 90 mil "me gusta" y cientos de comentarios. "Vamos a romper el suelo", dicta su último posteo, que ya lleva más de 45 mil "likes". En ambos se lo puede ver posando con una colorida y cavada malla enteriza.

Además, en una de sus Stories indicó que abrió una cuenta secundaria con el nombre de usuario tt.wav, donde no tardó en estrenar nuevas fotos. En su feed se lo puede ver frente a una consola de DJ y en una selfie frente al espejo que muestra la mayoría de sus tataujes del torso.

Recordemos que en diciembre pasado protagonizó una extensa entrevista con Filo News donde habló de su identidad y expresó su deseo de cambiarse el nombre que figura en el documento. El hijo de Fernández habló con la frontalidad que lo caracteriza y aclaró los tantos con respecto a varias dudas que generalmente tienen sobre su persona.

"Dyhzy es un apodo, no es otra cosa. No es un personaje, no es otra persona, no es una dualidad, no es alguien adentro mío, no es nada que no sea yo porque no tengo tiempo para ser dos personas", expresó el artista cosplayer, quien además remarcó que su rechazo a su nombre original no tiene que ver con una cuestión de género