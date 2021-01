Hasta Miguel Herrán reaccionó: la foto de María Pedraza en bikini que enloqueció a todos

La actriz de cine y televisión española de 24 años, María Pedraza, comenzó este año 2021 aparentemente soltera, ya que son varios las fandoms y sitios de espectáculo que confirman la ruptura con su pareja, Jaime Lorente. La joven pareja de actores se conoció hace más de dos años mientras rodaban la serie éxito de Netflix, Élite.

Los rumores de separación entre María y Jaime comenzaron a principio del mes de diciembre de 2020 y desde ese momento fueron adquiriendo gran fuerza. Hace unos días, la intérprete de Alison Parker en “La Casa de Papel” dejó de seguir en Instagram al español y borró varias fotografías en las que aparecían juntos.

En las últimas horas, María Pedraza compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la oriunda de Madrid, España, aprovechando un soleado día sobre un toallón blanco con unas piedras pequeñas de fondo. En la pic se puede ver a la europea luciendo una bikini estilo navy de color negra.

“Hola 👋🏼” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe Pedraza para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la red de la camarita. Este posteo velozmente se llenó de likes superando la barrera de los 500 mil corazones en tan solo unas horas, entre ellos se destacó la reacción de su ex compañero Miguel Herrán.

“Ay amiga!! Que bien que no soy la única que no tiene nieve alrededor ❤️❤️❤️❤️” , “La mujer más perfecta de España y el mundo 🥰♥️♥️ “ y “Ay madre santa, llamen a un médico que me da un paro” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la posible ex pareja de Jaime Lorente en su publicación.