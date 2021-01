Tristísimo: el desolador posteo de Gianinna Maradona para El Diez

En el medio del gran revuelo que ocasionó la temprana partida de Diego Maradona, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe continúan recordándolo en las redes sociales. Ahora, Gianinna, la mayor que tuvo con la empresaria, le dedicó unas palabras que hicieron estremecer a más de uno de sus seguidores de Instagram.

En la instantánea se lo ve al Diez sonriendo en el mar con una camiseta de Boca. La imagen fue acompañada por un emotivo mensaje. "Bajá un ratito, solo un abrazo. Prometo que dejo que te vuelvas, pero necesito un abrazo tuyo y tu ‘negra papá está acá'. Te extraño cada vez que decido respirar para seguir viviendo”, redactó la mamá de Benjamín.

La publicación cosechó miles de likes y un sinfín de comentarios de apoyo. Entre los que le dejaron mensajes se alcanza a leer a Nancy Dupláa y Ramiro Bueno, quien también perdió a su papá años atrás en un trágico accidente automovilístico cuando apenas tenía tres años de vida. "Fuerza Giani, el siempre va a estar con vos", le escribió el músico.

La joven había decidido cerrar su cuenta de Instagram por un tiempo pero días atrás la reabrió. Si bien muchos especulaban que el motivo de su desaparición en la red social era por el fallecimiento de su padre, ella se encargó de despejar todas las dudas. "Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", aclaró en Twitter ante las insistentes preguntas de sus fanáticos.

Desde que falleció su padre, Gianinna se ha dedicado a compartir inéditas fotografías y recuerdos del astro del fútbol. Recientemente enseñó un chat que mantuvo con él donde le expresaba una gran preocupación que no lo dejaba conciliar el sueño. “¿Por qué lo mandan al arco a Benjamín? No pude dormir por eso”, le confesó él a su hija mayor y sorprendió a todos en la web.