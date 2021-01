¿Le copió? ¡Nuevo escándalo entre Pampita y la China Suárez!

Federico Fontenla es empresario y dueño de una marca de muebles de alta gama y Pampita es la modelo de su firma. En contraposición, la China Suárez ha promocionado a otra empresa que vende productos similares.

"Si no vas a copiar, que no sea tan evidente", publicó indignado Fontela en sus historias de Instagram. En el posteo se veía la imagen de su marca, con un sillón sobre el cual está recostada Pampita y en pantalla partida un producto igual, del mismo color, con la China Suárez en la misma pose que la ex de su marido y con un texto muy similar debajo.

“Si nos van a copiar que no sea tan evidente. Por suerte la buena calidad no se copia fácil", dijo Fontenla. En la siguiente historia subió una publicación irónica: un sillón con forma de chancho y acotó que "si quieren también pueden copiarnos el próximo modelo que vamos a sacar muy pronto y va a ser un éxito. Sofá Peppa Pig está cansado. Nobleza obliga, le pedimos permiso a Neville Astley y Mark Baker para usar su nombre”.

¿La China no se habrá dado cuenta o habrá sido a propósito?

De conflicto en conflicto

El último escándalo entre Pampita y la China Suárez fue en diciembre de 2020 cuando la ex de Vicuña publicó en su cuenta privada una foto en un acto escolar donde se la ve con Benjamín Vicuña y sus 3 hijos. Desde el escándalo del motorhome que concluyó en el divorcio de la pareja nunca más se los había visto juntos en una cálida imagen.

Yanina Latorre dijo que "Pampita está enajenada con la prensa. Ella fue a un acto de fin de año con Benjamín y los hijos. Es una cosa lógica y coherente porque ella es la mamá, él es el papá y van a ser familia toda la vida. Ella subió la foto a su Instagram privado, que tiene muy poquitos seguidores y sus amigos íntimos. Se ve que uno de sus amigos la traicionó y la cuenta Chusmeteando subió la foto".

"Benjamín la llamó y le dijo que a la China le había molestado la foto. Él bastante pollerudo y la China, que se hace tanto la liberal… Pampita no tiene que putear a los periodistas. El que no tiene razón es Benjamín en llamarla y decirle ‘esa foto no va’. Porque esa foto sí va, porque esa foto va a existir toda la vida. La angustia de Pampita era porque hace un tiempo que habían logrado llevarse bien. Se ve que estaba todo armónico y ahora hay una nueva grieta", concluyó la panelista de LAM.