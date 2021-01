Belu Lucius se despidió de Masterchef con este emotivo mensaje

La influencer y actriz Belu Lucius se convirtió en una gran candidata a ser la campeona de Masterchef celebrity. Sin embargo, este lunes dejó la competencia. Fiel a su divertido estilo, lo hizo agradeciendo, con lágrimas en los ojos pero feliz. No se animó a vaticinar quién podría ganar.

"Puedo verlo como que llegué lejos o que llegué cerca de la final", dijo Belu en el video de despedida de la competencia. "Me divertí, estoy feliz, hice algo por mí", continuó asegurando y concluyó en que: "Me llevo amigos, experiencias, recetas, la buena onda de todos mis compañeros".

Así, Lucius agradeció la buena energía que hay en Masterchef y dijo que "cualquiera puede ganar, porque acá todos saben cocinar". Luego, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram:

Gracias.

Tantas cosas que me pasan en este momento que no las puedo expresar. Una mezcla de tristeza y felicidad hermosa que siente mi corazón 🤍

Gracias por estar y gracias por bancarme en todas.

Fui muy feliz participando y dejando lo mejor de mi en cada programa. Tratando de alegrar y sacar una sonrisa, de acompañar a la familia, de mostrar lo que mi abuela me enseño con tanto amor siempre. Se lo dedico a ella que desde el cielo debe estar chocha de verme donde estoy.

Gracias @telefe @masterchefargentina @boxfishtv y a todos los que forman parte de este hermoso show

Belu acompañó el posteo de 3 fotos finales en la competencia:

Llegaron con nerviosismo

El domingo se conocieron a los flamantes finalistas de la primera temporada de MasterChef Argentina. El jurado había puesto a prueba a Sofía Pachano, Claudia Villafañe, Analía Franchín, El Polaco, Vicky Xipolitakis y Belu Lucius.

Al inicio de la gala se creía que sólo cinco de ellos iban a pasar a la gran final de la competencia, sin embargo Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que los seis eran merecedores de convertirse en los primeros finalistas del ciclo.

Martitegui dijo: "Diseñamos una noche con pruebas asesinas, pensamos que la mitad iba a quedar en el camino, pero el nivel que vimos de profesionalismo, de ganas de terminar, y la pasión, hace que todos hoy se merezcan pasar a la final".