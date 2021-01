¿Hay acomodo en MasterChef? Analía Franchín habló sobre los rumores que circulan

Desde las primeras emisiones de MasterChef Celebrity se puso en duda las aptitudes de una de las participantes del certamen. En más de una ocasión, se habló de fraude por parte de Vicky Xipolitakis y se dijo que ella no era quien cocinaba sus platos. Se afirmaba que alguien de la producción le entregaba las preparaciones listas. Haciendo oídos sordos, la griega continuó en carrera sorprendiendo y en varias ocasiones, a lo largo del ciclo, fue premiada con medallas por parte del jurado. Hoy es una de las posibles ganadoras del reality culinario.

Analía Franchín, quien también está en la recta final de la competencia, habló con La Once Diez y se explayó sobre los rumores de acomodo en el programa. "Acá el que cocina, cocina. Se muestran cosas con la cámara que es imposible trucarlas. Decir que no cocina es subestimarnos a todos los demás participantes, yo no permitiría estar con el brazo acalambrado laburando y que a ella le pasen un platito por abajo. Si fuera así y le cocinaran, ya le hubiera revoleado una sartén por la cabeza", señaló con respecto a las habladurías sobre Xipolitakis.

"Lo que más molesta de Vicky es su desprolijidad en la cocina, pero cocinar cocina, si veo que le dan un plato listo yo le tiraría una sartén por la cabeza", insistió.

También habló sobre la última gala de eliminación en la que ella debía abandonar la competencia y gracias a Leticia Siciliani continuó en el certamen. "Yo estaba segura que me iba, y estábamos las dos muy dudosas”, aclaró. “El jurado nos sopapeó a todos, pero cuando ella recibe su devolución, yo me acerqué a ella y le dije que no podía decir que no estaba para seguir… Eso no salió al aire, pero la reté porque hizo lo mismo que Fede Bal. A mi me pasó que no cumplí la consigna concretamente, y me correspondía irme”, agregó.

“Le dije que por ahí era por ser joven que todo es blanco o negro, y ella decía que sentía que ya no estaba para seguir. La entendí y lo respeto”, concluyó.