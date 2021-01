Filtrado: el maltrato de Martitegui a Rocío Marengo que no salió al aire

Rocío Marengo desde un principio clamó que quería quedarse con la victoria en Master Chef, pero pese a sus esfuerzos no pudo. Pese a sus diferentes tácticas y estrategias, algunas perjudicando a sus compañeros y competidores inclusive.



Fue eliminada una primera vez y su tenacidad le permitió volver a participar, obteniendo una nueva oportunidad, pero la alegría no duró mucho, ya que sólo dos semanas después sufrió otra eliminación, esta vez a manos de Vicky Xipolitakis.



La blonda modelo se ha mostrado en disconformidad en más de una oportunidad con el jurado expresando distintas quejas: “Es difícil jugar con el jurado porque siempre perdés. Yo quería jugar con los compañeros pero se ve que toqué o estaba por tocar a alguno que no debía”.

Y con el pasar del tiempo un nuevo rumor empezó a tomar gran fuerza, e mismo aseguraba que había una fuerte enemistad entre la modelo y Germán Martitegui quién incluso habría rozado los límites del maltrato para con Rocío Marengo.



Según aseguran los trascendidos, mientras Marengo sostenía una conversación con "el Mono de Kapanga", Martitegui le habría gritado “¡Callate y cociná!”, lo que además provocó la reacción e intervención de Leticia Siciliani, quien intervino al grito de “Eso es maltrato”.

El diario Clarín estableció comunicación con Rocío Marengo para saber más sobre el poco claro episodio. La modelo ante la consulta sobre la existencia de la situación vivida respondió; “Sí, existió pero para mí es un capítulo terminado”.

“Para mí ya terminó Master Chef, les deseo lo mejor a todos. Cada uno sabrá qué hizo y quién es en la vida. Yo ya jugué y ahora sigo con mi vida. No quiero quedar como una mala perdedora, ya fue. Me eliminaron y ya está. Yo no hablo. Y cuando hablo... ¡hablo!” agregó a modo de cierre.