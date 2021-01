El otro Martitegui: el jurado de MasterChef habla de su faceta como padre

Si pensamos en Germán Martitegui, rápidamente se nos viene a la mente su gesto adusto y serio, y pensamos incluso en aquél estricto profesor que nos marcó de por vida.



Esto mismo le pasa a los concursantes de Masterchef Celebrity, quienes con solo sentir su presencia cerca se ponen nerviosos y comienzan a sudar frío expectantes de recibir alguna reprimenda. Quizás ya sea momento de que tanto participantes como el público en general conozcan el costado más amable de Germán; el Martitegui papá.



En diálogo con la revista gente contó como es su día a día con sus dos hijos a quienes concibió producto de la subrogación de vientre en Estados Unidos. Cuando le preguntan sobre su rol como padre responde relajado: “Soy muy buen padre. Quizás a veces estoy demasiado preocupado por el futuro, porque ya estoy pensando hasta a qué universidad van a ir, pero me divierto mucho con mis chicos. Tanto que por momentos parezco como el tercer hermano, no el padre. Pero sí, creo que soy bueno”.

Por supuesto que en su calidad profesional, la pregunta obligada era sobre la alimentación de los niños, entonces confesó tener un gran cuidado en ese aspecto. “Comen muchísimo más sano que yo. No conocen el azúcar blanca ni la harina blanca. Comen 70% de vegetales y frutas, y después cereales y algunas proteínas” detalló Martitegui.

Con dos hijos de los cuales cuidar todos los días, se le preguntó sobre la posibilidad de un tercero; en esta respuesta Germán Martitegui fue tajante: “¡No! La verdad que un padre solo con dos hijos tiene los brazos ocupados. Nada, no doy más, no puedo más. Dejé todo lo que hacía por mí y era vanidad, como el gimnasio y el masajista. Me dedico sólo a ellos. Así que no podría”.