El duro año de Nancy Pazos: en un mensaje reflexionó sobre sus pérdidas en el 2020

Aprovechando sus más de 100 mil seguidores en la red social de la camarita, Nancy Pazos esbozó una cruda y al mismo tiempo tierna reflexión sobre el fatídico año que se fue.



Fue un año más que duro para la periodista especializada en política, quien por cuestiones del destino perdió a sus padres en el mismo año, dentro del mismo hospital, con seis meses de diferencia; algo que sin duda ha hecho mella en ella y que quiso trasladar a sus seguidores de Instagram.



"Este 2020 que por suerte se termina se llevo a los dos. Insólito pero real. Separados por más de 40 años eligieron despedirse en el mismo lugar, el Hospital Argerich y con solo seis meses de diferencia. Papá eligió irse. Mamá se fue por Covid y sin darse cuenta.

Lo que soy es por ellos. Que me parieron adolescentes y me hicieron mayor antes de tiempo como todos los padres púberes. Pero siempre me hicieron sentir lo más importante de sus vidas. Y ese amor es el que aún late por mis venas".

"No tengo el consuelo de la fe para creer en algún reencuentro futuro. Pero igual se los siente. Y procuraré que donde estén sigan sintiéndose orgullosos. Me vieron triunfar en lo profesional y en lo personal. Me vieron caer y reinventarme. Gracias gordo por mi Soldati para toda la vida. Gracias mamá por esa sed de justicia y esa curiosidad innata que te heredé". Así fue el recuerdo de sus padres, en la despedida del año que se fue.

Y luego Nancy Pazos continuó con un deseo de ella para con sus hijos: "Espero que alguna vez mis hijos puedan despedirme con las cuentas bien saldadas como yo los despedí a ustedes. Gracias!!!! Simplemente gracias !!!! ❤️❤️❤️"