Marcelo Polino lanzó una bomba secreta sobre la pelea de Jorge Rial con Marcela Tauro

Marcelo Polino conoce muy bien la relación laboral de 17 años que compartieron Jorge Rial y Marcela Tauro, no solo porque fue panelista de Intrusos, sino también porque es amigo de ambos.

Cuando Marina Calabró lo escuchó decir en Confrontados que tiene "vocación de amigar gente", no pudo evitar preguntarle por el conflicto de los periodistas.

"Intentaste acercar a Marcela Tauro con Jorge Rial, pero ahí no se pudo. ¿Creés que van a tener esa charla pendiente?", indagó Marina. Y Polino se mostró esperanzado de una reconciliación: "Creo que sí porque ellos se quieren. Es más, en marzo, antes de irme de vacaciones, Marcela y yo fuimos a comer a la casa de Jorge. Nos re contra reímos, nos quedamos hasta la madrugada contando anécdotas. Por ahí se desgastó el tema laboral después de 17 años, pero el cariño está".

Polino explicó que intentó acercar a las partes sin éxito: "Cuando se armó el conflicto, yo le pregunté a Marcela si quería que los juntara o que hablara con él y ella me dijo que no. Entonces fui respetuoso porque sino de querer ayudar paso a ser metido".

Calabró, que también trabajó en Intrusos con Jorge y Tauro, reflexionó: "Él dijo palabras re lindas sobre ella, ahí te da la pauta de que no está enojado". Entonces, Polino recordó su última visita al programa de América: "Él no está enojado. Cuando fui le pregunté '¿dónde está mi amiga?' y me dijo que estaba en el estudio de al lado con Fantino".