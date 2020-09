Floppy Tesouro plagió a Tini Stoessel y la sepultaron en las redes

Floppy Tesouro lanzó su carrera como cantante con su primer single "Ojo por ojo" y los fans de Tini Stoessel salieron a acusarla de plagiar algunas escenas de clip "Ella dice", que lanzó Tini con Khea.

Para aclarar la situación, la modelo dio una entrevista en El Espectador por CNN Radio y explicó lo sucedido: "¡Esto es espectacular! Hay dos cosas que supuestamente fueron plagio. Pero cero plagio. Tini es una bomba, me encanta como artista y ojalá tenga su carrera. Ella, musicalmente me encanta, pero honestamente no fue plagio en absoluto. La única coincidencia es que mi productor fue su primer productor, Sebastián Mellino", explicó Tesouro.

Con respecto al uso de la bañera, que es lo que más le criticaron los fans, Floppy fue contundente: "Tini, ¿vos me vas a decir que no hay otras cantantes que no usaron la bañera? ¡Tengo miles para decirles! ¡Miren videoclips! La bañera es lo que todas deseamos. No es plagio, es casualidad. Nos ha gustado lo mismo".

Desafiante y optimista en cuanto a la suerte que va a tener su canción, Floppy estimó que "ya está sonando en todos lados, y eso que no están funcionando los boliches. ¿Sabés lo que va a ser cuando abran los boliches? Todo el mundo cantando mi tema".