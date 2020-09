Con un mini vestido: la foto de la ex de Luis Fonsi que deslumbró a sus fans

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 49 años, Adamari López, contó a través de su cuenta de Facebook un problema hogareño que le causó mucha preocupación. “Yo había visto esas mosquitas que salían como volando del baño y entendía que era humedad y eso me decían, pero yo decía ‘no puede ser que sea tan recurrente” inició la ex esposa de Luis Fonsi.

Al contratar una empresa para que desinfecte su hogar inspeccionaron la misma y encontraron la raíz del problema. "Para mí el problema del moho era algo muy preocupante que tenía tanto en el baño del cuarto principal como en el cuarto que compartía Alaïa. Tenía la preocupación de si eso nos podía afectar la salud y además cómo eso se podía seguir regando en la casa" indicó Adamari.

En las últimas horas, el programa “Un Nuevo Día”, donde Adamari López se desempeña como presentadora, compartió su look en las redes sociales y deslumbró a sus fans.

Les traigo la soluciu00f3n para eliminar algo no muy agradable en sus casas. A mi me pasu00f3 pero @jdrestorationsproperty nos... Posted by Adamari Lopez on Sunday, September 6, 2020

En la pic se puede ver a López luciendo un minivestido negro y un delicado make up. El posteo rápidamente se llenó de likes superando los 15 mil.

“Que linda se nota el cambio del peso se ve muy bien a seguir que si se puede”, “Siempre se debe de vestir así .... no con esos pantalones hasta arriba que no le caen” y “Esta bella y delgada 😍” fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de sus followers la ex mujer de Luis Fonsi.