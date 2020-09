Desagradable: Miley Cyrus reveló su experiencia con una bebida que genera efectos alucinógenos

La cantante estadounidense de 27 años, Miley Cyrus, deslumbró la semana anterior a sus fanáticos en la entrega de premios en los MTV VMAs 2020, con su interpretación de ‘Midnight Sky’. Desde entonces la ex pareja del cantante Cody Simpson se ha dedicado a promocionar su nueva producción musical por los medios de comunicación.

Miley participó de una entrevista con Joe Rogan a través de un podcast. Como es costumbre la intérprete de “Wrecking Ball” habló sin filtros ni pelos en la lengua.

Miley Cyrus contó su proyecto de libros infantiles con temáticas no abordada en general como la droga y el consumo de alcohol. Además, reveló como se encuentra en la actualidad manejando los problemas de alcoholismo del pasado.

Uno de los mejores momentos de la entrevista fue cuando Cyrus detalló su experiencia con una bebida ancestral que genera efectos alucinógenos, la ayahuasca. Esta es una bebida tradicional indígena​ usada en Sudamérica por muchos pueblos amazónicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y por algunos pueblos en la Orinoquía de Colombia y Venezuela.

La ex novia de Cody Simpson indicó que su intención fue tomar la bebida tradicional para purificar su alma y centrarse en el presente depurando lo que ya no va más. "El guía metió su mano en mi garganta, ‘sacó’ a todos los animales que me había comido y me hizo vomitarlos. Aunque allí yo no vi a ningún animal, solo me vi a mí misma echando las agallas... Algo que no fue muy divertido” fueron las desagradables sensaciones que vivió la blonda.