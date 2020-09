Danna Paola dijo que es fanática de Tini Stoessel

Danna Paola sin dudas es una de las artistas más importantes del momento y esto se debe que es dueña de una grandioso talento que la hizo triunfar en todo lo que se propuso.

El mes pasado lanzó junto a Sebastián Yatra el tema "No bailes sola" que hasta el momento cuenta con más de 31 millones de reproducciones en YouTube lo que demuestra que será uno de los temas más escuchados del año.

Claramente este ha sido un gran año para la bella mexicana pero no es todo color de rosa ya que se la vinculó en la separación del colombiano y Tini Stoessel.

En tanto que recientemente se conoció un video donde Danna Paola está cantando la canción "Fresa" de la cantante argentina lo que causó una gran sorpresa entre sus seguidores.

Sin embargo la cantante mexicana sobre el video dijo que "Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga“.