Barby Franco reveló una costumbre en la intimidad y Pampita la sepultó

Carolina Pampita Ardohain generó un intenso debate sobre la intimidad en época de pandemia durante la edición de un nuevo programa de Pampita Online.

Todo comenzó cuando la conductora puso sobre la mesa la pregunta que le hicieron el fin de semana durante su participación en PH, podemos hablar: "¿Qué sería más difícil? ¿Una semana sin celular o una semana sin sexo?", le consultó Andy Kusnetzoff. La modelo, sin dudarlo, respondió que para ella lo más complicado era estar sin intimidad.

Las opiniones fueron divididas entre sus panelistas. "¿De verdad sin sexo? Yo me muero si no tengo el celular...", comenzó diciendo Barby Franco. Por su parte, Cora Debarbieri dijo que ella jamás podría pasar una semana sin intimidad. Por su parte, Paula Galloni aclaró que, claramente, podía estar ese tiempo sin tener relaciones con su pareja pero no sin su teléfono. Alejandra Martínez coincidió con ella.

Sin embargo, hubo un dato que reveló Barby que llamó la atención de todas sus compañeras. La morocha no solo contó que había llegado a estar 16 horas conectada a Instagram en un solo día, sino que confesó que suele ponerse a mirar esa red social no bien termina "de hacer la comunión" con su pareja.

Entonces Pampita, que abiertamente había declarado que ella no cambiaba intimidad por celular, se sorprendió. "¡No, Barby!", la recriminó. Pero, al enterarse de que el abogado también hacía lo mismo, aseguró: "Son tal para cual: dos gotas de agua".

Luego, Pampita explicó las consecuencias de esa actitud. "Quita la magia de lo que acaba de pasar", le dijo. A lo que Barby respondió: "Tenés razón. Igual, yo no los quiero retar, cada pareja es un mundo y si a ustedes les encanta a los dos, hagan lo que quieran", concluyó la conductora.