Baby Etchecopar volvió a la televisión con filosos dardos para Alberto Fernández

Baby Etchecopar volvió a la pantalla de A24 tras haberse recuperado de la enfermedad por coronavirus. El conductor regresó con renovada energía y fuertes cuestionamientos a Alberto Fernández.

“Iba a hablar del coronavirus, pero la verdad es que ya me importa un carajo con las cosas que están pasando. Le aviso a toda la gente que no haga pulseadas con un gobierno infantil. No traten de ganarle a Alberto, porque sería una incoherencia más de él. Traten de ganarle al virus, cuídense”, disparó Etchecopar.

Y agregó: “Hay que tener cuidado, usar barbijo y protegerse. El Estado no nos cuida. Nos tuvo 180 días en una cuarentena mentirosa. Ginés González García, que cuando se sienta parece que un botón le va a volar la cabeza a algún periodista que le pregunte si hay suficientes hisopados... es realmente una porquería”.

Ya en una abierta y contundente crítica al presidente, el periodista remarcó: “Hay que cuidarse desde uno. No salir a tomar una cerveza todos los días, sentarse en la misma mesa, escupirnos en la cara. Uno se contagia y se muere. Después lo escucho al Tío Alberto decir que la culpa la tiene la marcha del 17 de agosto. A él lo tiene obsesionado. No, la culpa la tiene usted, Alberto. Porque si usted, Alberto, no hace cagadas, nosotros no tenemos que salir a la calle”.

“Una de las cagadas es querer cambiar la Justicia para que su jefa espiritual quede en libertad. Nadie tiene ganas de salir a cagarse de frío con una banderita a pedir Justicia y a pedir por Argentina. No somos enemigos, Alberto. Somos cuidadanos. Sus amigos no son los K, usted gobierna para todos”, agregó Baby.

Luego arremetió: “Veo al Tío Alberto echándole la culpa a los rompecuarentena. Se terminaron los rompecuarentena. Los únicos que rompieron la cuarentena fueron usted y Ginés González García con un proyecto mediocre y berreta de salud, que hoy tiene 10 mil contagiados por día”.

Y concluyó:“Iba a hablar del coronavirus. Pero el coronavirus es una enfermedad. Creo que la verdadera pandemia empieza con K, y el verdadero problema es convivir con ladrones, delincuentes, ladrones a la patria, y tomarse estas fechorías con un barniz de impunidad”.