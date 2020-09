Se ve lo de abajo: Shakira y el pantalón traslúcido que impactó a todos

Dejar la piel al descubierto es un must para la cantante colombiana Shakira en casi todas sus presentaciones. Sin embargo, a la artista también le encanta lucir ropa holgada y algunos Jeans para momentos casuales. Lo que es un hecho para muchos de sus fans es que no importa lo que use, a la estrella todo le queda bien y su cuenta de Instagram lo confirma.

Recientemente, la cantante colombiana mostró parte de sus vacaciones de verano en familia en las que se ve muy felizmente acompañada de su pareja Gerard Piqué y sus dos hijos disfrutando de días soleados en la playa, mientras aprovecha la temporada para recargarse de las buenas energías que después deja en el escenario.

Este ha sido un excelente año para la artista ya que sigue siendo una de las máximas exponentes de la comunidad latina que lidera la mayor cantidad de reproducciones tanto en Spotify como en Youtube. Sus fans están a la espera del próximo sencillo y no dudan de que el lanzamiento sea pronto ¿Será otra colaboración?

Lo cierto es que este lunes una imagen de Shakira se ha vuelto viral, la intérprete de “Hips don’t lie” deleitó a sus seguidores mientras tenía las manos en la cintura y usaba un pantalón transparente de brillantes negros.

Muchos anhelan ver a la colombiana junto a Rosalía y hasta con Taylor Swift. Mientras se revela una nueva sorpresa, los seguidores de Shak tienen uno de los repertorios musicales más amplios y variados para disfrutar la espera. Además, cuentan con las fotos virales con las caderas más famosas de la web, así que estar aburrido no es una opción para nadie.