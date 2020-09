La China Suárez es furor con dos fotos que compartió desde la intimidad de su casa

Eugenia "La China" Suárez sortea las dificultades de la cuarentena explotando nuevas habilidades. En esta oportunidad, montó un set para tomar fotos en su propia casa.

"Bueno, me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja que está en Chile trabajando me maquillé, peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", describió en sus historias.

"Estoy orgullosa de mí. Posta. En estos días les muestro cómo quedó la campaña", agregó en otra publicación.

En la primera imagen que compartió se la ve amamantando a su hijo nacido hace poco más de dos meses. "Amancio amado", expresó en la tierna postal que cosechó casi 400.000 likes en un día.

Luego, otra foto en la que muestra un conjunto de diseño con fonto haciendo juego cosechó 115.000 likes en pocas horas.