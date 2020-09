Dejó a todos mudos: Mariah Carey contó cómo ser infiel “la salvó” de un posesivo

Sin ningún remordimiento, la cantante Mariah Carey reveló la verdadera historia detrás de su primer matrimonio y cómo su infidelidad la salvó en ese momento. La cantante declaró recientemente que tuvo una relación a escondidas con el ex beisbolista Derek Jeter hace más de una década.

La artista que también estuvo vinculada con Luis Miguel atravesó uno de sus peores momentos emocionales al estar casada con Tommy Mottola, quien actualmente es el esposo de Thalía. Según recientes entrevistas, Mariah confesó que la relación con Mottola era tóxica y que él para ese entonces era una persona muy posesiva.

También, se dio a conocer que pronto saldrá una biografía escrita por Michaela Angela Davis y con la aprobación de la artista en la que se muestra más a fondo lo vivido en esa experiencia. Contó cómo abrebocas para sus seguidores que Jeter fue un buen escape para ese momento.

Aún no se conocen más detalles, sin embargo, su público espera que pronto sea el lanzamiento de esta obra para saber lo que sucedió luego de la separación y cuál es su relación actual. Mientras tanto, ni Mottola ni Thalía han dado declaraciones al respecto.

Recientemente, la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” anunció que su especial exclusivo de navidad ya está disponible en Apple TV en una publicación “Los que me conocen saben que no me gusta hablar de navidad cuando ni siquiera es otoño, pero estoy muy emocionada por esto”, expresó.