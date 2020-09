¡Qué original! Mira como Greeicy celebra la nominación de Mike Bahía a los premios Latin Grammy

View this post on Instagram

Hoy me dijo: u201cno necesito cerrar los ojos para recordar el momento exacto en que lo sou00f1u00e9u201d. Te lo mereces Cevivo. Pd: hoy saliu00f3 de la habitaciu00f3n vestido con la misma camiseta que grabu00f3 su primer sencillo #buscandote que tambiu00e9n fue su primer gran u00e9xito. #latingrammys #mejornuevoartista