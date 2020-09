Oriana Sabatini anunció un rotundo cambio en su vida: "Hoy tengo herramientas para empezar"

Luego del revuelo que causó sus revelaciones sobre los trastornos alimenticios que había sufrido en su juventud por las presiones sociales de tener un "cuerpo perfecto", Oriana Sabatini hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales: a partir de ahora será vegetariana.

"Hace mucho que estaba con ganas de volverme vegetariana pero nunca sentía que era el momento de mi vida para hacerlo. Hoy creo que estoy en un lugar donde tengo bastantes herramientas (no todas) para empezar", escribió la hija de Catherine Fulop.

"Me encantaría que me puedan recomendar libros, documentales, y sobre todo BUENAS PÁGINAS, APPS O PERFILES DE INSTAGRAM con recetas copadas y fáciles para hacer. Gracias, los leo!", sumó, esperando el aporte de sus seguidores.

Al día siguiente, y como muestra de agradecimiento a las respuestas de sus seguidores, la cantante subió unos videos en sus historias: "Un montón de gente me contestó por la consulta vegetariana que puse ayer sobre libros, documentales y cuentas en Instagram que se dediquen al vegetarianismo o veganismo. Mucha gente me pidió que subiera las cuentas que me recomendaban, Así que a continuación voy a ponerlas", comentó.

Acto seguido, cumplió su palabra y compartió varias fotos con imágenes de comidas y cuentas relacionadas a su nueva manera de alimentarse.