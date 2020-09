Preocupación: la protagonista de “Élite” que encendió la alarma de los fans por su delgadez

La actriz española de cine y televisión de 24 años, María Pedraza, se dio a conocer en 2017 protagonizando la película Amar de Esteban Crespo. Sin embargo, la joven dio un salto a la fama internacional con sus pasos por las exitosas series de Netflix “Élite” y “La Casa de Papel”.

Es por ello que ha alcanzado los 12 millones de seguidores en Instagram, los cuales están atentos a cada una de sus publicaciones. Así ha sido unos días atrás, donde Pedraza compartió una foto con un vestido negro con lazo, y cartera y botinetas del mismo color.

"¿Soy el único que la ve muy flaca?" comenzó diciendo un usuario a María Pedraza. Y el resto se prendió a la cadena de comentarios. "Demasiado delgada para mi gusto... Huesuda en extremo", "Necesitas comer", "¡Linda, pero no adelgaces más!” y "Estás muy flaca... Ya no exageres, cuidado no te enfermes" fueron algunos de ellos.

Tanto quien interpretó a Alison Parker en la serie de los monos rojos, como su novio el también actor de "La Casa de Papel" Jaime Llorente, estuvieron juntos en el Festival de San Sebastián. La española lució un vestido negro en estilo V de la diseñadora Cindy Figueroa y lo combinó con delicadas joyas de la marca Bvlgary, de la cual es embajadora junto a su ex compañera de "Élite", Ester Expósito.

Pedraza aún no se ha pronunciado públicamente sobre su salud pero sus followers están atentos a cualquier publicación de su red social. Así ha sido con otra de sus publicaciones donde dejó ver su elasticidad al hacer poses de danza clásica y también llamó la atención con su delgadez.